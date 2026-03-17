L'agente di Antonio Vergara ha dichiarato che, dopo il Mondiale, il centrocampista del Napoli potrebbe entrare nel gruppo della nazionale. La discussione è avvenuta durante un'intervista a radio Crc, dove sono stati affrontati temi relativi al futuro del giocatore. Nessun altro dettaglio o commento è stato aggiunto riguardo alle tempistiche o alle eventuali convocazioni.

Mario Giuffredi, agente del centrocampista del Napoli Antonio Vergara, ha parlato del suo assistito a radio Crc Vergara in nazionale. “ Gattuso è padrone della situazione in nazionale, lui ha fatto un grandissimo lavoro. Gattuso ha fatto un cenno individuale con tutti i calciatori, si è recato personalmente in tutti i club per vedere gli allenamenti e ha fatto un lavoro con Buffon e i suoi vice di grandissima intensità e aggregazione nel quale ha fatto sentire il valore della nazionale. Dopo di che, se andiamo al Mondiale, posso dire che ci sono due partite secche e in questo modo tutto può succedere. L’Italia va a giocare con l’ossessione del risultato con un peso psicologicamente diverso rispetto ad altre squadre che se vanno fuori è anche una cosa normale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Vergara, l’agente: “Penso che dopo il Mondiale, potrà essere parte del gruppo nazionale”

Articoli correlati

Crans Montana: quarto indagato, era il capo della sicurezza pubblica del Comune. Che non potrà costituirsi parte civileCRANS MONTANA – Il pubblico ministero vallesano sta indagando su una quarta persona nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di Capodanno nel bar “Le...

L’agente di Vergara tuona dopo Genoa-Napoli: parole durissimeLa vittoria contro il Genoa ha dato modo al Napoli di portare a casa tre punti importanti all’interno della lotta Scudetto.

Aggiornamenti e notizie su Vergara l'agente Penso che dopo il...

Temi più discussi: La sorella minore di Sofia Vergara sfrigola in bikini durante le vacanze alle Hawaii dopo aver fatto un tuffo in Promoting Sundown; Insigne: La verità sull'addio al Napoli. Nessuna invidia per lo scudetto, la mia vittoria è stata un'altra. Vergara mio erede? Ecco cosa penso; L'ex azzurro Cruz: Cosa penso di Alisson e Giovane in questo Napoli di Conte; De Chiara, l'agente a CN24: Vi dico con chi ha legato della 1ª squadra! Noi italiani dobbiamo cambiare.

Vergara, l'agente conferma la notizia nell'aria da tempo: che sfortunaAntonio Vergara si è dovuto fermare a causa di un serio problema al piede. Il talentuoso calciatore napoletano, nella giornata di ieri, ha tenuto un ulteriore consulto medico: gli è stata riscontrata ... msn.com

Vergara al Mondiale? Ho un ottimo rapporto con Gattuso, so che...: il retroscena dell'agenteOggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione A Pranzo con Chiariello è intervenuto l’agente del centrocampista del Napoli Antonio Vergara, Mario Giuffredi. Vergara in na ... msn.com

Da Giovanni Di Lorenzo ad Antonio Vergara, passando per Matteo Politano per poi finire ad Antonio Conte, i suoi pregi e difetti L'agente Mario Giuffredi ha parlato a tuttotondo dei suoi assistiti che giocano in magli azzurra, lanciando una buonissima notizia: - facebook.com facebook

Antonio #Vergara non solo non sarà a disposizione di Conte, ma non potrà neppure rispondere alla convocazione che con ogni probabilità sarebbe arrivata tra qualche giorno da Gattuso e dalla nazionale italiana per i Playoff Mondiali di marzo. Una doppia x.com