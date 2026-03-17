Vergara l’agente | Penso che dopo il Mondiale potrà essere parte del gruppo nazionale

Da ilnapolista.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'agente di Antonio Vergara ha dichiarato che, dopo il Mondiale, il centrocampista del Napoli potrebbe entrare nel gruppo della nazionale. La discussione è avvenuta durante un'intervista a radio Crc, dove sono stati affrontati temi relativi al futuro del giocatore. Nessun altro dettaglio o commento è stato aggiunto riguardo alle tempistiche o alle eventuali convocazioni.

Mario Giuffredi, agente del centrocampista del  Napoli   Antonio  Vergara,  ha parlato del suo assistito a radio Crc Vergara in nazionale. “ Gattuso è padrone della situazione in nazionale, lui ha fatto un grandissimo lavoro. Gattuso ha fatto un cenno individuale con tutti i calciatori, si è recato personalmente in tutti i club per vedere gli allenamenti e ha fatto un lavoro con Buffon e i suoi vice di grandissima intensità e aggregazione nel quale  ha fatto sentire il valore della nazionale. Dopo di che, se andiamo al Mondiale, posso dire che ci sono due partite secche e  in questo modo tutto può succedere. L’Italia va a giocare con l’ossessione del risultato con un peso psicologicamente diverso rispetto ad altre squadre che se vanno fuori è anche una cosa normale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

vergara l8217agente penso che dopo il mondiale potr224 essere parte del gruppo nazionale
© Ilnapolista.it - Vergara, l’agente: “Penso che dopo il Mondiale, potrà essere parte del gruppo nazionale”

Articoli correlati

Crans Montana: quarto indagato, era il capo della sicurezza pubblica del Comune. Che non potrà costituirsi parte civileCRANS MONTANA – Il pubblico ministero vallesano sta indagando su una quarta persona nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di Capodanno nel bar “Le...

L’agente di Vergara tuona dopo Genoa-Napoli: parole durissimeLa vittoria contro il Genoa ha dato modo al Napoli di portare a casa tre punti importanti all’interno della lotta Scudetto.

Aggiornamenti e notizie su Vergara l'agente Penso che dopo il...

Temi più discussi: La sorella minore di Sofia Vergara sfrigola in bikini durante le vacanze alle Hawaii dopo aver fatto un tuffo in Promoting Sundown; Insigne: La verità sull'addio al Napoli. Nessuna invidia per lo scudetto, la mia vittoria è stata un'altra. Vergara mio erede? Ecco cosa penso; L'ex azzurro Cruz: Cosa penso di Alisson e Giovane in questo Napoli di Conte; De Chiara, l'agente a CN24: Vi dico con chi ha legato della 1ª squadra! Noi italiani dobbiamo cambiare.

Vergara, l'agente conferma la notizia nell'aria da tempo: che sfortunaAntonio Vergara si è dovuto fermare a causa di un serio problema al piede. Il talentuoso calciatore napoletano, nella giornata di ieri, ha tenuto un ulteriore consulto medico: gli è stata riscontrata ... msn.com

Vergara al Mondiale? Ho un ottimo rapporto con Gattuso, so che...: il retroscena dell'agenteOggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione A Pranzo con Chiariello è intervenuto l’agente del centrocampista del Napoli Antonio Vergara, Mario Giuffredi. Vergara in na ... msn.com

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.