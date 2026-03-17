Durante le riprese di una serie televisiva, un attore ha subito un crollo cardiaco causato dall’abuso di farmaci. L’incidente si è verificato mentre era sul set, coinvolgendo anche altri membri della troupe presenti in quel momento. Nessuna persona è rimasta ferita gravemente, ma l’episodio ha acceso i riflettori sui rischi legati all’uso eccessivo di medicinali tra gli attori.

Un drammatico episodio sul set di una produzione televisiva ha messo in luce i pericoli dell’abuso di sostanze farmacologiche nel mondo dello spettacolo italiano. L’attore e regista Carlo Verdone ha raccontato come un collega abbia subito un pre-infarto dopo aver assunto quotidianamente dosaggi elevati di farmaci per la disfunzione erettile, ignorando gli avvertimenti del team di produzione. L’accaduto si è verificato durante le riprese, quando il suono improvviso di una caduta ha interrotto le attività. Il collega coinvolto era caduto a terra dopo aver ricevuto consigli medici che lo rassicuravano sulla sicurezza del farmaco, ma l’esito è stato un collasso cardiaco che ha portato alla fine della sua dipendenza da quella sostanza specifica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verdone: il crollo cardiaco sul set per abuso di farmaci

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