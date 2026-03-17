Durante una trasmissione televisiva, un attore ha rivelato di aver assistito a un episodio sul set in cui un collega si vantava di assumere una dose eccessiva di pillola blu, nota anche come Viagra. L’attore ha raccontato di aver sentito un forte rumore provenire dal set in un momento in cui si discuteva di questa situazione. Nessun altro dettaglio è stato fornito sull’identità dei coinvolti.

Carlo Verdone, ospite di Che tempo che fa, ha raccontato un aneddoto avvenuto sul set. “C’era un cretino mi ricordo.si vantava sul mio set e veniamo a sapere che lui faceva un abuso della pillolina blu con un dosaggio da prestazione super. E lui lo prendeva tutti i giorni. Quando abbiamo saputo questa cosa lui mi fa ‘mi ha detto il medico che lo posso fà e poi io so sempre pronto’. Io dico ‘guarda che non va bene sta cosa qua per il cuore per la pressione’, e lui ‘dai ma che te metti a fa il farmacista con me?'”. L’attore e regista continua: “Dopo 10 giorni durante una scena sentiamo boom un botto tremendo. Era per terra così. Nessuno ha detto ‘oddio porello’, tutti ‘ma gliel’avevamo detto’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Verdone e i consigli medici: “Un cretino sul set abusava della ‘pillolina blu’, un dosaggio da prestazione super. Un giorno abbiamo sentito un botto tremendo…”

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