ventisei ori ai regionali

Le V arancioni di Sport Village Banca di Pesaro hanno conquistato 26 medaglie d’oro ai campionati regionali di Ascoli Piceno. La squadra pesarese si è classificata prima nella gara a squadre della categoria ragazzi, mentre nelle altre categorie ha ottenuto rispettivamente il quinto e il sesto posto. I risultati sono stati ufficializzati al termine delle competizioni.

Ottimi risultati per le V arancioni di Sport Village Banca di Pesaro. Ai campionati regionali di Ascoli Piceno la squadra pesarese si è piazzata al primo posto nella classifica a squadre della categoria ragazzi, quinta nella categoria Juniores e sesta in quella cadetti seniores. Sessantasette i podi complessivi. Ventisei gli ori, venti gli argenti e ventuno i bronzi ottenuti dai trentratrè atleti iscritti al campionato. La Sport Village è riuscita a competere ai vertici della classifica generale nonostante altre realtà avessero molti più atleti rispetto ai suoi. Nella seconda settimana sono stati due gli ori nelle staffette. Le ragazze lo hanno ottenuto nei 4x100 stile, i ragazzi nel 4x100 misti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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