Un nuovo dossier riguarda il caso Epstein, il famoso magnate coinvolto in accuse di pedofilia. Secondo un analista di Masirax, questa documentazione potrebbe aver influenzato le decisioni dell'ex presidente statunitense, portandolo a considerare un intervento militare contro l’Iran. La questione viene discussa in relazione alle possibili ripercussioni politiche e alle scelte di politica estera degli Stati Uniti.

Secondo Emanuel Pietrobon, analista di Masirax, anche il dossier sul magnate pedofilo potrebbe aver indotto Trump a iniziare una guerra contro gli ayatollah. «Veruska D'Angelo? Io non vedo un’assistente sociale. Lei ne ha vista una in giro?». Sono le parole di Marco Femminella, uno dei due avvocati della famiglia del bosco, riferendosi alla professionista con cui da tempo c’è un clima di forte tensione. Il culmine si è registrato dieci giorni fa con l’allontanamento di Catherine Trevallion dalla casa famiglia in cui sono ospitati i suoi tre figli. «Tutta questa sovraesposizione mediatica è diventata un problema, non è più sostenibile – ha aggiunto il legale lasciando il suo studio di Chieti –. 🔗 Leggi su Laverita.info

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