Venezia maglia nera della maleducazione | ecco la classifica delle città italiane meno cortesi

Venezia si posiziona al primo posto nella classifica delle città italiane considerate meno cortesi, secondo uno studio condotto dalla piattaforma di apprendimento linguistico Preply. La città ha superato altre località come Catania e Parma, che si sono classificate successivamente. Lo studio si basa su un’analisi delle interazioni quotidiane e delle percezioni dei residenti relative a comportamenti educati e rispetto reciproco.

Venezia è stata eletta la città più maleducata d’Italia secondo un’indagine condotta dalla piattaforma di apprendimento linguistico Preply, superando centri come Catania e Parma. Lo studio ha analizzato i comportamenti quotidiani di oltre 1.500 residenti in 19 diverse metropoli, basandosi sulla frequenza di azioni scortesi come saltare le code o ignorare gli spazi altrui. Al contrario, Padova si distingue come il comune più virtuoso e rispettoso della penisola, smentendo diversi pregiudizi geografici sulla civiltà urbana. Per stilare questa particolare graduatoria, i ricercatori hanno intervistato un campione di 1.558 abitanti, chiedendo loro di assegnare un punteggio a dodici comportamenti specifici che minano la convivenza civile. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Venezia maglia nera della maleducazione: ecco la classifica delle città italiane meno cortesi Articoli correlati Inquinamento, nel 2025 meno città oltre i limiti giornalieri di PM10. Sono 13, Palermo maglia neraLo smog nelle città italiane diminuisce, ma non abbastanza da cambiare davvero rotta. Costo della vita: la classifica delle città secondo il Codacons, Palermo tra le meno careNel primo giorno dell'anno il Codacons aveva lanciato un allarme: "Il 2026 è iniziato con una serie di aumenti che colpiscono direttamente le tasche... Approfondimenti e contenuti su Venezia maglia Discussioni sull' argomento L’Italia è maglia nera Ue per le emissioni di navi e traghetti; Morti sul lavoro, Verona ha iniziato il 2026 con la maglia nera; Pensionati Fvg, oltre 1,7 miliardi di Irpef versati ogni anno; Mezzi pubblici a gasolio, il primato (negativo) di Pordenone. La cassa integrazione torna a crescere in Veneto, Cgia: «Rovigo maglia nera (+60,1%), poi Venezia (+59,5) e Vicenza (+10,8). Belluno in controtendenza (-16%)»«Nel primo semestre di quest’anno, a confronto con lo stesso periodo dell’anno scorso, il numero delle ore autorizzate è salito del 9,2 per cento - stima l’Ufficio studi della Cgia -. Nei primi 6 mesi ... ilgazzettino.it «In Friuli Venezia Giulia la pressione fiscale media supera il 20%. L’Italia è maglia nera d’Europa per peso delle imposte sui redditi da pensione in più ci sono poche risorse per welfare e servizi», è il grido d'allarme dello Spi Cgil - facebook.com facebook Hadzikadunic spera in una maglia contro il Venezia: le ultime sul difensore x.com