Varese | il buco nei conti sanato con 20 anni di anticipo

A Varese, nella sala consiliare di Palazzo Estense, si è tenuto un incontro in cui si è discusso della situazione finanziaria del Comune. Durante la riunione, sono stati affrontati i dettagli sul buco nei conti, che è stato sanato con un anticipo di 20 anni rispetto alle previsioni. La discussione ha coinvolto diversi rappresentanti dell’amministrazione locale.

La sala consiliare di Palazzo Estense a Varese ha vissuto una serata accesa dove i conti pubblici sono stati al centro del dibattito. Il sindaco Davide Galimberti ha risposto alle critiche dell’opposizione affermando che il debito ereditato è stato completamente sanato in anticipo rispetto alle previsioni. Mentre Stefano Angei, Barbara Bison e Luca Boldetti hanno espresso preoccupazione per la relazione della Corte dei Conti, l’amministrazione sostiene di aver recuperato il “buco finanziario con un margine temporale di vent’anni. La discussione si è focalizzata sulla delibera 712026 emessa dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, riguardante gli esercizi dal 2021 al 2024. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Varese: il buco nei conti sanato con 20 anni di anticipo Articoli correlati Leggi anche: I conti della sanità pugliese e il buco nei bilanci Asl: vertice a Roma, Regione a confronto con il Ministero Buco nei conti delle Asl, incubo aumento tasse: Decaro studia il dossierIl dossier sul buco nei conti della sanità è già sul tavolo del governatore Antonio Decaro e degli assessori competenti, Donato Pentassuglia (Sanità)...