Il 15 marzo 2026, l’associazione Adiuvare ha festeggiato i quindici anni di attività a Varese, dove ha recentemente inaugurato una nuova sede presso il Faro. La comunità locale ha partecipato alla cerimonia per celebrare questo importante anniversario, che testimonia il lavoro svolto a favore dei bambini con diabete di tipo 1. La giornata è stata dedicata a ricordare il percorso dell’associazione e i servizi offerti.

La comunità di Varese ha celebrato un traguardo significativo il 15 marzo 2026, quando l’associazione Adiuvare ha raggiunto i quindici anni di attività a supporto dei bambini affetti da diabete di tipo 1. Cento persone hanno partecipato alla giornata festiva che ha unito formazione pratica e momenti conviviali presso la nuova sede situata nel complesso Il Faro. L’iniziativa conferma come il territorio lombardo sappia trasformare una diagnosi medica in un percorso di vita condiviso tra famiglie, medici e volontari. L’evento non si è limitato a un semplice brindisi, ma ha incluso sessioni di role-playing dove i giovani hanno simulato la gestione quotidiana della malattia, affrontando scenari reali come lo sport o le uscite sociali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Varese: Adiuvare compie 15 anni con nuova sede al Faro

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