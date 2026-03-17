Roberto Vannacci si trova in difficoltà nel riempire il teatro, dove le sedie sono vuote e le staffe sono smarrite, mentre Carmelo Caruso lo accompagna nella scena. La situazione si presenta come un momento di sfida per Vannacci, che reagisce con insulti nei confronti di chi scrive di lui, dimostrando di non accettare la sua irrilevanza.

C’è stato un momento in cui il generale era il personaggio più corteggiato d’Italia. Oggi gli studi televisivi hanno trovato altri ospiti che la sparano altrettanto grossa. È esattamente in questo intervallo, tra il momento in cui tutti ti cercano e il momento in cui non ti cerca più nessuno, che l’insulto diventa Viagra Vannacci in calo nei sondaggi. Salvini si prende il merito d'una strategia che non ha concepito Sedie vuote e staffe smarrite. Roberto Vannacci fatica a riempire il teatro e Carmelo Caruso che lo fa notare – lo scrive sul Foglio – si ritrova nel craniometro del generale: “Capelli unti, la mano sudaticcia, la faccia da roditore”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Vannacci è diventato irrilevante e non lo accetta, dunque insulta chi lo scrive

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