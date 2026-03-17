Tra Saronno e Gerenzano, una stazione di rifornimento Lidl è stata danneggiata: alcune colonnine di ricarica sono state sventrate e danneggiate. Le autorità stanno indagando sul caso, ma al momento non si conoscono i responsabili né le motivazioni dietro l’episodio. La scena mostra evidenti segni di danneggiamento, lasciando aperta la domanda se si tratti di vandalismo o di un tentativo di sabotaggio.

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© Ilnotiziario.net - Vandalismo o sabotaggio? Colonnine elettriche sventrate al Lidl tra Saronno e Gerenzano

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