Van de Ven insiste ci importa e difende Romero tra le voci sull’uscita

Van de Ven ha dichiarato che la squadra tiene ancora a Romero e ha preso posizione a favore del giocatore, nonostante le voci di un possibile addio. La discussione sulla sua permanenza è tornata alla ribalta dopo le ultime indiscrezioni che circolano nel mondo del calcio. La situazione ha generato attenzione tra tifosi e stampa, con l’interesse concentrato sulla posizione del club.

2026-03-17 16:29:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Micky van de Ven ha criticato i suggerimenti che i giocatori del Tottenham non sono impegnati a trascinare il club fuori dal pericolo retrocessione e hanno già un occhio sulla loro prossima mossa. Gli Spurs hanno pareggiato 1-1 in casa del Liverpool domenica, mostrando tardivamente alcune qualità combattive dopo settimane di pessime prestazioni. L’olandese ha detto: “Ho visto delle cose but non è qualcosa che guardo molto, a dire il vero. Sono i giornalisti che dicono semplicemente qualcosa. Quindi ci siamo chiesti, come ti viene in mente una cosa del genere? Come se i giocatori fossero spenti o non si preoccupassero della situazione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Van de Ven insiste “ci importa” e difende Romero tra le voci sull’uscita Articoli correlati Frank irremovibile Van de Ven rimarrà agli SpursL’allenatore del Tottenham Thomas Frank insiste che Micky van de Ven non lascerà il club quest’estate tra le crescenti voci di trasferimento. Leggi anche: La Red Bull smentisce le voci sull’uscita tra i collegamenti con il Real Madrid