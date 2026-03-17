Valorizzazione economica del middle management Cicero Ancodis | Finalmente nell’atto di indirizzo del Ministero
Nella rubrica “Tre domande a” di Orizzonte Scuola, Rosolino Cicero, presidente di Ancodis, commenta la recente inclusione della valorizzazione economica del middle management nell’atto di indirizzo del Ministero. Cicero sottolinea che si tratta di un passo importante, dopo aver promosso questa misura da tempo. La discussione si concentra sull’impatto di questa decisione e sulle prossime tappe previste.
Nella rubrica “Tre domande a” di Orizzonte Scuola interviene Rosolino Cicero, presidente di Ancodis – l’Associazione nazionale dei collaboratori dei dirigenti scolastici – per commentare l’atto di indirizzo del Ministero dell’Istruzione per il 2026, che richiama esplicitamente il rafforzamento del cosiddetto middle management nelle istituzioni scolastiche. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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