Durante l’ultima puntata di «Chi vuol essere milionario?» trasmessa il 15 marzo, un concorrente di Taranto ha emozionato il pubblico con il suo racconto e la sua reazione ai soldi vinti. La sua sincerità ha catturato l’attenzione degli spettatori, portando la trasmissione a uno dei suoi momenti più autentici. La puntata ha suscitato grande interesse tra gli appassionati del programma.

La televisione italiana ha vissuto uno dei suoi momenti più alti e autentici durante l’ultima puntata di «Chi vuol essere milionario?», andata in onda il 15 marzo. Protagonista assoluto è stato Valerio, un trentanovenne tarantino che ha saputo trasformare un gioco a premi in una lezione di vita e solidarietà. Dopo aver risposto correttamente, senza ricorrere ad alcun aiuto, alla domanda da 200 mila euro su una celebre frase di Marcello Mastroianni nel film «Una giornata particolare», il concorrente è scoppiato in un pianto liberatorio che ha travolto anche il conduttore. Gerry Scotti, visibilmente scosso dalle parole dell’uomo, si è ritrovato ad asciugarsi il viso con le mani, commentando con la solita umanità: «Cosa mi è venuto in mente, di darti l’unico fazzolettino che avevo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Valerio di Taranto commuove tutti a Chi vuol essere milionario. “I soldi vinti? Ecco cosa ne faccio”

Articoli correlati

Chi vuol essere milionario, le pagelle del 15 marzo: Valerio fa piangere Gerry (9), tempi esagerati(5)Un solo vincitore su dieci concorrenti: l’appuntamento settimanale con Chi vuol essere milionario non ha deluso le aspettative degli spettatori...

Chi vuol essere milionario, vinti 150mila euro ma il vero incasso è quasi la metàLa quarta puntata di Chi vuol essere milionario, andata in onda il 28 dicembre, si è chiusa con una vincita rilevante dal punto di vista...

Tutto quello che riguarda Valerio di Taranto commuove tutti a Chi...

Temi più discussi: Vince 200 mila euro a Chi vuol essere milionario?, Valerio di Taranto commuove lo studio: Vorrei fare qualcosa per un reparto di oncologia pediatrica della mia città; Chi vuol essere milionario?, Gerry Scotti si commuove per la vittoria di Valerio; Ma come mi è venuto in mente di darti il mio unico fazzoletto: Gerry Scotti in lacrime per il gesto di Valerio a ‘Chi vuol essere milionario’; Valerio, di Taranto: la vittoria da duecentomila euro e la beneficenza per il reparto di oncologia pediatrica.

Valerio vince 200mila euro a Chi Vuol Essere Milionario: «Voglio fare qualcosa per l'ospedale della mia città». Gerry Scotti si commuoveHa vinto 200mila euro a Chi Vuol Essere Milionario, il quiz condotto da Gerry Scotti e ha deciso di destinare quei soldi all'ospedale di Taranto. msn.com

Valerio, di Taranto: la vittoria da duecentomila euro e la beneficenza per il reparto di oncologia pediatrica Un esempio che ha emozionato milioni di telespettatori di Chi ...Una storia che va oltre il gioco. A Chi vuol essere milionario? il concorrente Valerio, receptionist di Taranto, conquista 200mila euro dopo una puntata emozionante e ricca di colpi di scena. Ma a ... noinotizie.it

Ecco un ennesima foto ricevuta da "Valerio Palumbo" di Taranto sempre con i suoi fedelissimi Ray-Ban Olympian DLX "piegati" costantemente in gita seduto su un Autobus con qualche amico prontamente munito di macchina fotografica per documen - facebook.com facebook

#chivuolesseremilionario: #15marzo, Valerio, 39 anni di #Taranto, ha vinto 200 mila euro. Il concorrente si è emozionato raccontando che vorrebbe usare parte della vincita per aiutare l’oncologia pediatrica di Taranto, commuovendo anche il conduttore #Gerr x.com