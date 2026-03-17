Valentino Garavani Portafoglio Valentino Garavani Vlogo | …

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Addio a Valentino, le reazioni alla scomparsa del leggendario stilistaValentino, maestro indiscusso di stile ed eleganza e simbolo eterno dell'alta moda italiana. Oggi l'Italia perde una leggenda, ma la sua eredità continuerà a ispirare generazioni. Grazie di tutto, ... tg24.sky.it

Tyla ha indossato la borsa Valentino Garavani Panthea. @maisonvalentino #ValentinoGaravani #PantheaBag CREDITI: Valentino / Miles Diggs - facebook.com facebook