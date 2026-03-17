La Provincia di Belluno ha deciso di bloccare temporaneamente il progetto idroelettrico Welly Red nel bacino del Vajont, chiedendo di presentare documentazione integrativa prima di procedere con eventuali valutazioni ufficiali. La decisione riguarda l’interruzione delle autorizzazioni e l’analisi approfondita dei documenti necessari. Al momento, nessuna autorizzazione è stata concessa o revocata.

La Provincia di Belluno sta applicando un blocco procedurale sul progetto idroelettrico Welly Red nel bacino del Vajont, richiedendo integrazioni documentali prima di esprimere qualsiasi parere ufficiale. Massimo Bortoluzzi, consigliere delegato al demanio idrico, ha chiarito che l’assenza di osservazioni formali non è inerzia ma una scelta tecnica dettata dalla mancanza di dati aggiornati sulla sicurezza geologica e sull’impatto ambientale in un’area storicamente sensibile. Il dossier riguarda la derivazione tra Erto e Casso e Longarone, dove le lacune nei documenti presentati dalla società proponente impediscono una valutazione corretta.... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vajont: blocco idroelettrico Welly Red, serve rigore tecnico

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