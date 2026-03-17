Utilizzate il solito sistema clientelare per convincere a votare Sì bufera sul deputato Fdi Mattia

Il deputato di Fratelli d'Italia è stato accusato di aver invitato a usare metodi clientelari per convincere gli elettori a sostenere il Sì nel referendum sulla giustizia. Lo scontro tra il governo e le opposizioni prosegue, con diverse dichiarazioni e polemiche pubbliche. La vicenda ha suscitato attenzione e discussioni tra gli attori politici coinvolti.

Continua lo scontro tra governo e opposizioni sul referendum sulla giustizia. Ad accendere le polemiche sono ora le parole del deputato di Fratelli d’Italia Aldo Mattia che, durante un evento in Basilicata, ha invitato il pubblico a usare il « solito sistema clientelare » per convincere i conoscenti a votare Sì. Queste le sue parole: «Avete gli argomenti per poter discutere, ma se non dovesse servire, utilizzate anche il solito sistema clientelare. Non ci credi, beh fammi questo favore. Perché tu sei mio cugino, perché io ti ho fatto questo favore. Aiutami per quest’altra questione perché io te ne ho fatti già tanti. Utilizziamo anche questi mezzi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Polemiche per l'intervento del deputato di #FdI Aldo #Mattia che, nel corso di un incontro a sostegno del "sì" al referendum costituzionale, ha invitato a "usare anche il sistema clientelare" per sostenere le ragioni di chi appoggia la riforma. (ANSA) x.com