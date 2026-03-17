Usa Vance ospita a colazione Micheal Martin per la Festa di San Patrizio

Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance e sua moglie Usha hanno invitato il primo ministro irlandese Micheál Martin e sua moglie Mary O’Shea a una colazione all’Osservatorio Navale di Washington. L’incontro si è svolto nell’ambito dei festeggiamenti per il giorno di San Patrizio, che hanno coinvolto le autorità e i rappresentanti diplomatici presenti in città.

Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance e sua moglie Usha hanno accolto il primo ministro irlandese Micheál Martin e sua moglie Mary O’Shea all’Osservatorio Navale di Washington, nell’ambito dei festeggiamenti per il giorno di San Patrizio, nella capitale americana. Micheál Martin poi si recherà alla Casa Bianca per un incontro bilaterale con il presidente Trump. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, Vance ospita a colazione Micheal Martin per la Festa di San Patrizio Articoli correlati Dalla festa di San Patrizio a Olio Capitale: cosa fare nel weekendIl festival dell'olio, la festa di San Patrizio, una schiera di spettacoli teatrali per gli affamati di cultura, mostre a volontà, vita notturna e...