Una donna dello Utah è stata condannata per aver ucciso il marito con fentanyl e aver successivamente scritto un libro per bambini su come superare il lutto. L’imputata, dopo aver commesso il delitto, ha pubblicato un testo rivolto ai più giovani, affrontando il tema del dolore e della perdita. La vicenda ha attirato l’attenzione sui collegamenti tra azioni e conseguenze nel contesto legale e sociale.

Negli Usa una donna dello Utah, Kouri Richins, è stata condannata per omicidio aggravato dopo aver avvelenato il marito con fentanyl e aver poi autopubblicato un libro per bambini su come affrontare il dolore. La sentenza. Lunedì i giurati hanno anche ritenuto Kouri Richins colpevole di aver richiesto in modo fraudolento le prestazioni assicurative dopo la morte di Eric Richins nel marzo 2022 nella loro casa, vicino alla località sciistica di Park City. L’accusa afferma che Kouri Richins ha messo una dose letale dell’oppioide sintetico in un cocktail che il marito ha bevuto. Dopo la morte dell’uomo, Richins ha autopubblicato un libro per bambini sul dolore, per aiutare i suoi figli e gli altri bambini ad affrontare la perdita di un genitore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, uccide il marito e poi scrive un libro per bambini su come superare il lutto

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