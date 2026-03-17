USA le dimissioni inaspettate | brutto colpo per Trump

Un dirigente dell’apparato di sicurezza degli Stati Uniti ha presentato le sue dimissioni senza preavviso, causando sorpresa e scompiglio tra le istituzioni di Washington. La decisione arriva in un momento di particolare tensione politica e rappresenta un elemento di instabilità nelle strutture di sicurezza nazionali. La notizia si è diffusa rapidamente, attirando l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media.

Una decisione inattesa scuote l’apparato di sicurezza degli Stati Uniti e apre un nuovo fronte di tensione a Washington. Le dimissioni di una figura chiave nel sistema di contrasto al terrorismo arrivano in un momento delicato sul piano internazionale e mettono in evidenza divergenze interne sulla strategia americana in Medio Oriente. Il protagonista della vicenda è Joe Kent, che guidava il National Counterterrorism Center. Kent ha annunciato le proprie dimissioni spiegando che non può sostenere la linea adottata sulla crisi con l’Iran. La scelta arriva poco più di un anno dopo la sua conferma nell’incarico, avvenuta nel febbraio 2025 durante l’amministrazione guidata dal presidente Donald Trump. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - USA, le dimissioni inaspettate: brutto colpo per Trump Articoli correlati Crollo delle strutture di controllo: il Comitato di sorveglianza di ABC presenta le dimissioni inaspettateIl Comitato di Sorveglianza dell’Azienda per i Beni Comuni di Latina, composto da cinque membri tra cui Loreti Alessandro, Formiconi Antonio, Ardia... Super Bowl, Bad Bunny infuria Trump con le critiche all’ICE: “Lo spettacolo più brutto di sempre, uno schiaffo agli Usa”Per quanto riguarda la partita, i Seattle Seahawks hanno travolto i New England Patriots 29-13 e hanno conquistato il Super Bowl, il titolo di...