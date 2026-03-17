Una tempesta ha causato l’abbattimento di decine di alberi a Boston, mentre un sistema temporalesco proveniente dal Midwest degli Stati Uniti ha portato nevicate abbondanti e si è spostato rapidamente verso la costa orientale. La perturbazione ha provocato intense piogge, venti forti e ha dato origine a diverse allerte tornado lungo la regione.

Il sistema temporalesco che questa settimana ha portato nevicate abbondanti nel Midwest degli Stati Uniti, si è diretto a tutta velocità verso la costa orientale, provocando forti piogge e venti violenti e dando luogo a numerose allerte tornado. Un video di Boston WCVB ha mostrato i danni causati dalla tempesta nella città e nelle comunità vicine di Brookline, Newton e Attleboro. Nelle immagini si vedono diversi alberi caduti sulla careggiata, sopra le auto parcheggiate e appoggiati alle case. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, decine di alberi abbattuti dalla tempesta a Boston

Articoli correlati

Abbattuti decine di alberi a fine vita. «Verranno sostituiti»Sono iniziati nella terza decade di gennaio gli interventi di rimozione delle piante lungo il viale di via Roma.

Notte di tempesta sull'Agrigentino: il vento è arrivato a 68 Km/h, alberi e pali dell'illuminazione abbattuti al suoloPer i pompieri è stato uno stillicidio: numerose le richieste d'intervento in tutta la provincia.

Altri aggiornamenti su Usa decine di alberi abbattuti dalla...

Temi più discussi: La strage di studentesse iraniane nella scuola di Minab: sotto accusa un Tomahawk degli Usa; Tornado devasta il Michigan: 4 morti, feriti e decine di case distrutte; Tornado e tempeste nel Michigan: almeno 6 morti e una decina di feriti; Quasano, il borgo dei mandorleti in fiore e delle orchidee selvagge.

Usa, decine di alberi abbattuti dalla tempesta a Boston(LaPresse) Il sistema temporalesco che questa settimana ha portato nevicate abbondanti nel Midwest degli Stati Uniti, si è diretto a tutta ... stream24.ilsole24ore.com

Alberi divelti e cartelloni pericolanti a causa del forte vento, decine di interventi dei vigili del fuoco nel BareseDalla scorsa notte sono diversi gli interventi dei vigili del fuoco nel Barese a causa del forte vento. Nello specifico si tratta di operazioni di messa in sicurezza o di rimozione di alberi o ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Droni e razzi hanno colpito l'ambasciata Usa a Baghdad. Almeno un drone ha centrato l'ambasciata provocando un'esplosione. Dall’edificio si è alzata una densa colonna di fumo nero. Le fonti hanno definito l’attacco il piùi ntenso degli ultimi mesi - facebook.com facebook

Salvini su Hormuz: "Gli Usa non ci hanno coinvolti, l'Italia fa i propri interessi. Spero che Stati Uniti e Israele abbiano esaminato tutte le conseguenze del conflitto". Il vicepremier avverte: "I petrolieri fermino i prezzi o gli chiederemo un contributo". #ANSA x.com