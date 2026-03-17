Urbanistica Torre Milano | Scia fantasiosa e diabolica inventata dai dirigenti per bypassare le regole

A Milano, alcuni dirigenti sono accusati di aver creato una SCIA falsa, definita fantasiosa e diabolica, per aggirare le norme edilizie nel progetto Torre Milano. Si sostiene che questa autocertificazione sia un titolo edilizio inesistente, usato al posto di un permesso di costruire con piano attuativo, seguendo una prassi che tratterebbe le regole come semplici formalità. La vicenda riguarda l’uso illecito di strumenti autorizzativi nel settore edilizio.

Milano Le "regole trattate come orpelli" e l’uso illecito di una "fantasiosa e diabolica Scia", cioè di un’autocertificazione, un "titolo edilizio inesistente nell’ordinamento", invece che un permesso di costruire "convenzionato" e con un piano attuativo previsto per le nuove costruzioni. E ancora, la descrizione di "un grattacielo di oltre 80 metri, di 24 piani, che sarebbe stato spacciato per ristrutturazione". Una requisitoria lunga settanta pagine divisa in due atti, già fissata l’udienza del 2 aprile per il termine e la richiesta di pena, è iniziata ieri, durata oltre quattro ore, in cui la pm Marina Petruzzella, ha illustrato uno dei tanti procedimenti sulla gestione urbanistica della città, quello sul caso della Torre Milano di via Stresa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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