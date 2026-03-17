Uova di Pasqua AIL | 70% di guarigione 3 giorni

Le piazze di Cremona e della provincia si apprestano a ospitare la tradizione delle Uova di Pasqua promossa dall’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. La campagna si svolge in tre giorni e ha raggiunto un tasso di guarigione del 70 per cento. L’iniziativa coinvolge molte persone e si inserisce nel quadro delle attività di sensibilizzazione e raccolta fondi.

Le piazze di Cremona e della sua provincia si preparano ad accogliere una delle tradizioni più radicate del territorio lombardo: la campagna delle Uova di Pasqua promossa dall’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. Tra il 20 e il 22 marzo 2026, i volontari scenderanno per raccogliere fondi a sostegno dei pazienti ematologici, confermando un impegno che dura da oltre cinquant’anni. Questa iniziativa non è solo una raccolta fondi, ma un momento di sensibilizzazione sulla salute pubblica. I dati indicano che grazie ai progressi scientifici, circa il 70% dei pazienti affetti da tumori del sangue oggi guarisce o impara a convivere con la malattia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Uova di Pasqua AIL: 70% di guarigione, 3 giorni Articoli correlati Leggi anche: Uova di Pasqua AIL: sostegno alla ricerca e ai pazienti Le uova di Pasqua AIL tornano a Catania e provincia dal 20 al 22 marzoUn gesto semplice, un uovo di cioccolato, può trasformarsi in una concreta speranza di vita. Tutto quello che riguarda Uova di Pasqua AIL 70 di guarigione 3... Temi più discussi: Tornano le Uova di Pasqua Ail, dal 20 al 22 marzo in 5mila piazze italiane; Uova di Pasqua e donazioni di sangue, Ail in due piazze a Palermo con Linfa Rossa; Tumori del sangue, tornano le uova di pasqua Ail: un gesto dolce per sostenere la ricerca; Le Uova di Pasqua AIL in 200 piazze di Roma e provincia. Dal 20 al 22 marzo tornano le uova AILAnche quest’anno tornano le Uova di Pasqua AIL, la manifestazione nazionale promossa dall’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, ... cremonaoggi.it Tornano le Uova di Pasqua Ail, dal 20 al 22 marzo in 5mila piazze italianeTornano in 5mila piazze italiane le Uova di Pasqua dell'Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma (Ail), iniziativa posta sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e giunta ... ansa.it Uova di Pasqua AIL a Ravenna: la raccolta fondi sostiene il Centro Trapianti e la futura Casa AIL - facebook.com facebook