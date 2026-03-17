uomo morto investito dal treno a rogoredo disagi per la circolazione ferroviaria

Un uomo è stato investito e ha perso la vita da un treno dell’Alta Velocità vicino alla stazione di Milano Rogoredo nel pomeriggio. L’incidente ha causato disagi alla circolazione ferroviaria, con rallentamenti e interruzioni sui binari interessati. La polizia e i soccorritori sono intervenuti sul posto, ma l’uomo non ha potuto essere salvato. La circolazione ferroviaria è rimasta temporaneamente sospesa o rallentata.

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