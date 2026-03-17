Uomini e Donne registrazione 17 marzo | Alessia si elimina

Durante la registrazione di Uomini e Donne del 17 marzo, Alessia ha deciso di abbandonare il programma, mentre Ciro ha scelto di rispettare la sua decisione e lasciarla andare. La puntata ha visto momenti di confronto tra i due, con Alessia che ha comunicato la sua scelta e Ciro che ha accettato la decisione senza opporsi. La situazione si è conclusa con l'addio tra i due.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione martedì 17 marzo. Alessia decidere di lasciare il programma e Ciro decide di lasciarla andare. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di martedì 17 marzo. In questa puntata vedremo la corteggiatrice Alessia decidere di lasciare il programma. A questa decisione Ciro annuncia che proseguirà il trono, e quindi sceglierà, con Martina e Elisa. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, si parte con il trono over. Elena esce con Massimo, nuova presenza del parterre maschile. Il cavaliere si dice già pronto a concederle l’esclusiva, mentre la dama preferisce mantenere aperte altre conoscenze. 🔗 Leggi su 2anews.it

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