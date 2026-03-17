Uomini e Donne registrazione 16 marzo | Barbara accusa Edoardo

Durante la registrazione di lunedì 16 marzo di Uomini e Donne, Barbara ha accusato Edoardo di frequentare una donna al di fuori del programma. La conversazione tra i due si è fatta più tesa dopo questa rivelazione. La discussione si è svolta davanti alle telecamere, attirando l’attenzione di altri protagonisti del programma. La puntata continuerà a mostrare gli sviluppi di questa vicenda.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione lunedì 16 marzo. Barbara accusa il cavaliere Edoardo di avere una donna fuori dal programma. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di lunedì 16 marzo. In questa puntata ampio spazio al trono over, visto che nel classico è rimasto solo Ciro. Vedremo la dama Barbara accusare il cavaliere Edoardo di avere una donna fuori dal programma. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, si parte proprio con il trono over. Edoardo decide di lasciare il programma, abbandonando lo studio dopo alcune segnalazioni riportate da Barbara De Santi, che sostiene abbia cenato con una donna esterna alla trasmissione. 🔗 Leggi su 2anews.it

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