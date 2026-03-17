Uomini e campioni | un ricordo di Alvaro Recoba

A San Siro, mentre migliaia di tifosi erano concentrati su Ronaldo, un giovane calciatore si avvicinava al campo pronto a dimostrare il suo talento. Era Alvaro Recoba, che si stava preparando a lasciare un’impronta nel calcio italiano. La sua presenza passò inosservata a molti, ma nel tempo avrebbe conquistato notorietà grazie alle sue prestazioni.

Tutti guardavano lui. Tutti erano a San Siro per vedere il più forte del mondo, Ronaldo. Nessuno immaginava che, quasi in silenzio, stesse arrivando anche un altro ragazzo destinato a lasciare il segno. Un uruguaiano dai capelli a caschetto, occhi a mandorla e un sinistro fuori dal comune. Il suo nome è Alvaro Recoba, per tutti il “Chino”. Oggi compie 50 anni, e il suo ricordo resta più vivo che mai nella memoria nerazzurra. Massimo Moratti se ne innamorò guardando le cassette del Nacional di Montevideo. Bastò un video, bastò quel sinistro così naturale, così pulito, per decidere. L’Inter lo portò a Milano quasi sottotraccia, mentre il mondo parlava dell’operazione Ronaldo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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