Università svelate | campus aperti Tra passeggiate sonore e mostre

La giornata nazionale dedicata agli atenei, promossa dalla Crui, torna con eventi aperti al pubblico e si svolge a Milano, dove i campus sono visitabili per tre giorni. Durante l'evento, ci sono passeggiate sonore e mostre che coinvolgono studenti, docenti e cittadini. L’iniziativa permette di scoprire le attività delle università attraverso esperimenti e esposizioni distribuite tra le diverse strutture.

Università svelate: torna la giornata nazionale dedicata agli atenei promossa dalla Crui (la conferenza dei rettori italiani) che triplica a Milano, con campus aperti alla città, esperimenti e mostre che si inseguono per tre giorni. Rompe il ghiaccio giovedì Milano-Bicocca con “Residenze svelate”: fotografie, mappe e arte partecipata per raccontare i luoghi dell’abitare. L’appuntamento è alle 18 alla residenza U42 di via Gerolamo Forni, che ospiterà la mostra fotografica “Vita in Bicocca. Storia dei protagonisti”. “L’Università siamo tutti. Anche tu” è il titolo della due giorni di lezioni aperte al pubblico e attività dei 14 dipartimenti. Si potrà ascoltare l’universo grazie alle onde gravitazionali, ci saranno esperimenti sul paesaggio sonoro della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Università svelate: campus aperti. Tra passeggiate sonore e mostre Articoli correlati Echoes & memories: al Kinò Campus un viaggio musicale tra opera, musical e colonne sonoreSabato 7 marzo alle ore 21 il Kinò Campus di San Cesario sul Panaro ospita Echoes & Memories, uno spettacolo per voce e pianoforte che attraversa... Passeggiate sonore in musica. In cammino con CajkovskijPasseggiate sonore in musica: dalla natura al suono, al sorriso della musica di Cajkovskij. Una selezione di notizie su Università svelate Temi più discussi: Università svelate: campus aperti. Tra passeggiate sonore e mostre; Università svelate 2026: dietro le quinte del sapere; Università Svelate: la d’Annunzio apre i campus il 20 marzo; Università svelate. Università svelate: campus aperti. Tra passeggiate sonore e mostreLezioni aperte alla città ed esperimenti: le iniziative dalla Bicocca al Politecnico. La Statale festeggia pure i 250 anni dell’orto botanico. Luce sulla ricerca alla Iulm. ilgiorno.it Università svelate 2026: dietro le quinte del sapereIl 20 marzo le università apriranno le porte diventando spazio di scoperta, incontri inaspettati e sorprese scientifiche… compresa la possibilità di incontrare l’astronauta Samantha Cristoforetti ... metropolitano.it Università Svelate 2026, UniPg apre i laboratori di Ingegneria tra ricerca, robotica e intelligenza artificiale Di Vincenzo Diocleziano Di natale L’Università degli Studi di Perugia partecipa a “Università Svelate 2026”, iniziativa promossa dalla Conferenza dei Re - facebook.com facebook Università Svelate 2026 - Porte aperte in Università Il 20 marzo #unibs partecipa alla Giornata Nazionale delle Università, promossa da #CRUI. Un’occasione per scoprire l’Università attraverso incontri e attività aperte al pubblico Scopri il programma bit.ly/ x.com