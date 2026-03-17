Unicredit scala la Germania con l’ok della Ue

Unicredit ha annunciato di aver ottenuto l’approvazione dell’Unione Europea per un’offerta di scambio sulle azioni di Commerzbank, con un premio del 4% volto a superare la quota del 30%. L’amministratore delegato ha spiegato che questa mossa mira ad aprire un confronto costruttivo con gli azionisti e a rafforzare la presenza in Germania.

Unicredit riprende l’offensiva su Commerzbank. Ieri mattina, prima dell’apertura dei mercati, l’amministratore delegato Andrea Orcel, ha annunciato un’Offerta pubblica volontaria di scambio sulla totalità delle azioni dell’istituto tedesco. Un’operazione in grande stile ma che però, non serve a prendere il controllo. L’obiettivo - spiega Orcel nel corso della conference call con gli analisti - è molto più sobrio e dialogante: superare la soglia del 30% prevista dalla legge tedesca e, magari, aprire «un confronto costruttivo». In altre parole: bussiamo alla porta con un piede già dentro, ma solo per riprendere a parlare. La mossa non è esattamente improvvisata. 🔗 Leggi su Laverita.info

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