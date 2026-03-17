Unicredit ha avviato un’offerta pubblica di scambio per acquisire una quota superiore al 30% di Commerzbank, con l’intento di consolidare la propria presenza nel secondo istituto bancario tedesco. Berlino ha risposto chiaramente, rifiutando ogni possibilità di acquisizione ostile. La mossa si inserisce nel quadro delle operazioni di consolidamento nel settore bancario europeo.

di Andrea Ropa Il risiko bancario europeo torna a parlare italiano. Unicredit rompe gli indugi e lancia un’offerta pubblica volontaria di scambio su Commerzbank con l’obiettivo di superare la soglia del 30% del capitale e rafforzare la propria posizione nel secondo istituto tedesco. Una mossa che riaccende il confronto sul consolidamento del settore in Europa ma che, almeno per ora, si scontra con un muro politico e industriale a Berlino. La risposta della banca di Francoforte è stata immediata. L’operazione è stata definita "non concordata" e priva di un vero premio per gli azionisti. La ceo Bettina Orlopp ha ribadito la fiducia nella strategia autonoma dell’istituto, sottolineando che l’offerta non contiene elementi sufficienti per avviare un dialogo sul piano industriale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Unicredit, assalto a Commerzbank. Lanciata Ops per superare il 30%. Berlino: no ad acquisizione ostile

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