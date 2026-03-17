Ungheria migliaia di persone in piazza per Orbán durante il suo tour elettorale

Migliaia di persone si sono radunate in piazza durante il tour elettorale del primo ministro ungherese Viktor Orbán, che si è svolto in vista delle prossime elezioni. L'evento ha visto la partecipazione di sostenitori che hanno ascoltato il discorso del leader politico, mentre il corteo ha attraversato diverse città del paese. Orbán ha incontrato i suoi sostenitori in vari incontri pubblici, dando il via alla campagna elettorale.

Il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha dato il via al suo tour elettorale in vista delle elezioni del mese prossimo. Diverse migliaia di sostenitori del partito nazionalista Fidesz si sono radunati nella piazza principale della città di Kaposvár per ascoltare un discorso del primo ministro ungherese. Orbán sta puntando sempre più su un’aggressiva campagna anti-Ucraina, secondo la quale Kiev e l’Unione Europea sarebbero parte di una cospirazione volta a rovesciare il suo governo e a insediare un governo che sostenga finanziariamente l’Ucraina e invii soldati a combattere nella sua guerra contro la Russia. Al potere dal 2010 e in cerca... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ungheria, migliaia di persone in piazza per Orbán durante il suo tour elettorale Articoli correlati Ungheria: Magyar lancia la campagna elettorale anti-OrbánIn Ungheria, il leader dell’opposizione Peter Magyar lancia la campagna elettorale anti-Orbán. Ungheria, in piazza i sostenitori del premier Orban a BudapestIl primo ministro ungherese Viktor Orbán e il suo principale avversario politico, Péter Magyar, hanno entrambi chiamato domenica i propri sostenitori... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ungheria migliaia di persone in piazza... Temi più discussi: Ungheria, in piazza i sostenitori del premier Orban a Budapest; Ungheria, migliaia di supporter di Orban in piazza a quattro settimane dal voto; Ungheria, piazza piena a Budapest: scontro tra Orbán e Magyar; Video. Decine di migliaia in piazza a Bruxelles contro le riforme di austerità. Ungheria, migliaia di persone in piazza per Orbán durante il suo tour elettorale(LaPresse) Il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha dato il via al suo tour elettorale in vista delle elezioni del mese prossimo. Diverse ... stream24.ilsole24ore.com Ungheria, piazza piena a Budapest: scontro tra Orbán e MagyarCentinaia di migliaia di persone nelle strade della capitale ungherese in vista delle elezioni legislative del 12 aprile ... affaritaliani.it #Ungheria sondaggio del 16 marzo 2026 - facebook.com facebook Guerra Ucraina, Kallas: Spingeremo l’Ungheria a rispettare gli accordi @kajakallas x.com