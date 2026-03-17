Undicenne autistico bocciato e retrocesso alle elementari la rabbia della mamma | Ingiustizia

Marco, un bambino di 11 anni con diagnosi di autismo, è stato bocciato e retrocesso alle elementari dopo aver frequentato la scuola media. La madre del ragazzo ha espresso la sua rabbia, definendo la decisione un’ingiustizia. La vicenda riguarda una scuola pubblica e le modalità con cui è stato gestito il percorso scolastico del ragazzino. La storia si sviluppa in un clima di tensione tra famiglia e istituzione scolastica.

Tempo di lettura: 2 minuti Marco, 11 anni (il nome è di fantasia), affetto da autismo, inizia a settembre 2025 la prima media, si inserisce bene nella nuova scuola, ma ad anno scolastico abbondantemente iniziato, nel gennaio scorso, viene bocciato e retrocesso alla quinta elementare su decisione del Tar, al quale si era rivolto il padre. Avviene a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Non solo: il ragazzino viene retrocesso e inserito in una classe V elementare dello stesso istituto comprensivo dove frequentava la I media e non alle elementari che aveva frequentato fino a giugno, presso l’istituto scolastico paritario. La mamma, allora, nelle scorse settimane si rivolge al Consiglio di Stato che in questi giorni, a sua volta, sospende l’efficacia e l’esecuzione della sentenza del Tar ma ad oggi il bambino è ancora in V elementare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Undicenne autistico bocciato e retrocesso alle elementari, la rabbia della mamma: “Ingiustizia” Articoli correlati Leggi anche: Undicenne scappa per vendere libri: "Volevo fare un dono a mia sorella". Da poco hanno perso la mamma La Rabbia di una Madre: Il Dolore Inconsolabile per la Perdita di un Figlio e l’Ingiustizia InaccettabileUna madre cammina fuori dal campus di Sion, stringe un cartello con il volto di suo figlio e guarda negli occhi chi ritiene responsabile.