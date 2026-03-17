Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ha espresso nuovamente forti critiche sulla riforma della giustizia in vista del referendum previsto per il 22 e 23 marzo. Durante un intervento pubblico, ha definito la proposta come una truffa e ha ribadito il suo dissenso nei confronti delle modifiche legislative in discussione. La sua posizione si aggiunge alle recenti dichiarazioni di figure pubbliche che si oppongono alla riforma.

Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, torna a schierarsi contro la riforma della giustizia in vista del referendum del 22 e 23 marzo. Intervistato a Radio 24 nel corso del programma 24Mattino, il magistrato smonta uno per uno i pilastri del provvedimento: dal meccanismo di sorteggio per il Csm ai costi della nuova architettura istituzionale, fino al rischio di un pubblico ministero sganciato dalla cultura della giurisdizione. Il punto che più lo indigna riguarda la composizione del Consiglio superiore della magistratura. "La cosa che più mi scandalizza è il sorteggio del Csm", attacca Gratteri. Il meccanismo prevede che i componenti togati vengano estratti a sorte tra tutti i pm e tutti i giudici italiani; ma per i laici la procedura è diversa: "ogni partito si sceglie 5 nomi, 10 nomi, poi si estraggono da un'urna". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - “Una truffa”. Gratteri perde di nuovo il freno sul referendum: l'ultimo teorema

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