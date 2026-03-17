Una tripletta di Tosku permette al Cesena di ottenere una vittoria in trasferta contro il Monza, che si conclude con il punteggio di 3-1. La formazione di casa, schierata con il modulo 3-5-2, ha visto in campo diversi cambiamenti nel corso della partita, con sostituzioni tra il primo e il secondo tempo. La gara si è disputata allo stadio del Monza, davanti a un pubblico presente per seguire l’incontro.

Monza 1 Cesena 3 MONZA (3-5-2): Strajnar; Bagnaschi, Albè (30’ st Longhi), Villa; Bonaiuto (34’ pt Fardin), Diene (21’ st Martone), Ballabio (1’ st Gaye), Attanasi, Azarovs; Fogliaro (1’ st Abou Elezz), Mout. All.: Brevi. CESENA (4-3-1-2): Fontana; Domeniconi (35’ st Gasperini), Kebbeh (35’ st Zaghini), Mattioli, Marini (30’ st Baietta); Amadori (1’ st Berti), Poletti, Ridofi; Zamagni; Tosku (30’ st E. Casadei), Galvagno. All.: Capellini (Campedelli squalificato). Arbitro: Cerea di Bergamo. Reti: 2’, 11’ e 47’ pt Tosku, 5’ st Azarov. Note: ammoniti Azarov, Albè; angoli 9 a 1 per il Monza; recupero 2’ e 3’. L’aria della Brianza è piaciuta davvero tanto a Frederik Tosku (foto) che non solo è tornato in campo dal primo minuto ma in 47 minuti ha messo a segno la tripletta che ha messo al tappeto il Monza di Oscar Brevi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una tripletta di Tosku affonda il Monza

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