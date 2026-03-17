Una settimana di eventi Lieto fine con Benvenuti

La settimana al Teatro Nuovo di Pisa e a Ballast – Officine Creative si è conclusa con il successo di Benvenuti. Durante questi giorni, sono stati portati in scena spettacoli di teatro contemporaneo e nuove opere di drammaturgia, offrendo un ricco programma di eventi dedicati alle arti performative e alla ricerca scenica. La rassegna ha coinvolto attori, registi e pubblico in un susseguirsi di rappresentazioni.

Nuova settimana di spettacoli tra teatro contemporaneo e nuova drammaturgia al Teatro Nuovo di Pisa e a Ballast – Officine Creative, il nuovo spazio dedicato alle arti performative e alla ricerca scenica promosso dal Teatro Nuovo. Giovedì 19 marzo alle 21 Ballast – Officine Creative (via Giunta Pisano 14, Pisa) ospita “La più grande tragedia dell’umanità” di Jacopo Giacomoni, spettacolo della Compagnia Malmadur, inserito nella rassegna “Spazio Tempo Presente – scritture teatrali per il contemporaneo”. La rassegna, fino a maggio, è dedicata alla nuova drammaturgia italiana e alle voci più interessanti della scena nazionale. Giacomoni,... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una settimana di eventi, Lieto fine con Benvenuti Articoli correlati Alessandro Benvenuti al Teatro delle Arti con “Lieto fine”Alessandro Benvenuti torna protagonista al Teatro delle Arti con “Lieto fine”, in scena venerdì 13 febbraio 2026 alle ore 21. Il ’Lieto fine’ di Benvenuti questa sera al Teatro del PopoloQuesta sera Alessandro Benvenuti sarà protagonista al Teatro del Popolo di Rapolano Terme con ‘Lieto fine’, spettacolo scritto dallo stesso Benvenuti... Why trust is foundational for AI-driven transformation in B2B Altri aggiornamenti su Una settimana di eventi Lieto fine con... Temi più discussi: Una settimana di eventi, Lieto fine con Benvenuti; Eventi – martedì 17 Marzo 2026; Idea weekend venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 marzo 2026 tra Borghi e Castelli; Un Lieto Evento a Levico Terme – Di Luciana Grillo. Una settimana di eventi, Lieto fine con BenvenutiNuova settimana di spettacoli tra teatro contemporaneo e nuova drammaturgia al Teatro Nuovo di Pisa e a Ballast – Officine Creative, il nuovo spazio dedicato alle arti performative e alla ricerca ... lanazione.it Benvenuto Vermentino, una settimana di eventi a OlbiaÈ un viaggio, lungo una settimana, tra eccellenze, tradizione e innovazione: a Olbia torna Benvenuto Vermentino, partito il 29 settembre e sino al 5 ottobre, l'evento dedicato a uno dei vini più ... ansa.it Una storia a lieto fine quella che arriva da Trinitapoli. Ieri, domenica 15 marzo, un cucciolo di cane è precipitato in un pozzo nei pressi di via Pisacane e solo l’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di salvare il piccolo. Utilizzando le tecniche SAF, imp - facebook.com facebook Lieto giorno cara Paola @PaolaToogoodxme a te e agli amici tutti con #VoceEDelizia #art Caspar David Friedrich:Monaco in riva al mare @Rebeka80721106 @rita_mereu @DavLucia @dianadep1 @ValerioLivia @BrindusaB1 @CaterinaCategio @AnnaMa x.com