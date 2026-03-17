Una Rainbow schiacciasassi Colombiera non può nulla

Una partita di volley tra Colombiera e Rainbow si conclude con una vittoria netta per la squadra ospite, che si impone con parziali di 24-26, 22-25 e 21-25. La formazione di Colombiera schiera in campo Brizzi, Martinelli, Micheloni, Carrozzo, Pescetto, Ciappei, Lottici, Marku, Sozzi e Figoli, accompagnati dai liberi Fiorino e Bruno, ma non riesce a contenere l’avanzata degli avversari.

VOLLEY COLOMBIERA 0 RAINBOW VOLLEY 3 (24-26 22-25 21-25) VOLLEY COLOMBIERA: Brizzi, Martinelli, Micheloni, Carrozzo, Pescetto, Ciappei, Lottici, Marku, Sozzi, Figoli, liberi Fiorino e Bruno. All. Carli RAINBOW LA SPEZIA: Deste, Zonca, Perchiazzi, Bencaster, Bado, Venturini, libero Pilli. All. Saccomani Arbitro: Sabato e Barcellona AMEGLIA – Importante vittoria della Rainbow Volley La Spezia che raggiunge la vetta del campionato di Serie C in virtù dello stop del Cogovalle col Villa Levi. Questa volta a subire la furia delle nero-arancioni (nella foto) sono le cugine del Volley Colombiera che, pur lottando al massimo, non riescono ad evitare lo 0-3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Una Rainbow schiacciasassi. Colombiera non può nulla Articoli correlati Gli scontri al vertice. Rainbow sfida la capolista. Vdm Logisteel può sognareAppuntamento da non sbagliare fallire per la Npsg Elettrosistemi che oggi alle 17. Sinner è una furia, Shapovalov non può nulla: gli highlightsVittoria agevole per Jannik Sinner, che vola agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells grazie alla netta vittoria in due set (6-3 6-2)...