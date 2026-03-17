Una Rainbow schiacciasassi Colombiera non può nulla
Una partita di volley tra Colombiera e Rainbow si conclude con una vittoria netta per la squadra ospite, che si impone con parziali di 24-26, 22-25 e 21-25. La formazione di Colombiera schiera in campo Brizzi, Martinelli, Micheloni, Carrozzo, Pescetto, Ciappei, Lottici, Marku, Sozzi e Figoli, accompagnati dai liberi Fiorino e Bruno, ma non riesce a contenere l’avanzata degli avversari.
VOLLEY COLOMBIERA 0 RAINBOW VOLLEY 3 (24-26 22-25 21-25) VOLLEY COLOMBIERA: Brizzi, Martinelli, Micheloni, Carrozzo, Pescetto, Ciappei, Lottici, Marku, Sozzi, Figoli, liberi Fiorino e Bruno. All. Carli RAINBOW LA SPEZIA: Deste, Zonca, Perchiazzi, Bencaster, Bado, Venturini, libero Pilli. All. Saccomani Arbitro: Sabato e Barcellona AMEGLIA – Importante vittoria della Rainbow Volley La Spezia che raggiunge la vetta del campionato di Serie C in virtù dello stop del Cogovalle col Villa Levi. Questa volta a subire la furia delle nero-arancioni (nella foto) sono le cugine del Volley Colombiera che, pur lottando al massimo, non riescono ad evitare lo 0-3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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