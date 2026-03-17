una primavera infinita dalle pietre medievali alla fantascienza in compagnia del fai

A Monza e nella Brianza questa primavera si aprono luoghi e tematiche diverse, con visite ai monumenti medievali e incontri dedicati alla fantascienza. Il Fai organizza escursioni e eventi che spaziano dai siti storici alle innovazioni tecnologiche, coinvolgendo il pubblico in esperienze che uniscono passato e futuro. La stagione si presenta come un viaggio tra tradizione e innovazione, con molte iniziative in calendario.

Monza e la Brianza anche questa primavera aprono i loro scrigni più inattesi: dalle pietre medievali agli umanoidi del futuro. È questo il filo narrativo che attraversa la 34ª edizione delle Giornate Fai di primavera, in programma sabato e domenica, quando cinque luoghi simbolo tra Monza, Brugherio e Carate si trasformeranno in altrettanti racconti del territorio. Quest’anno la delegazione e il gruppo giovani Fai di Monza invitano il pubblico a scoprire la chiesa di Santa Maria in Strada e Villa Cambiaghi a Monza, la Cascina Cernuschi del Parco di Monza, la chiesa di San Lucio - conosciuta anche come Tempietto di Moncucco - a Brugherio, e, sorprendentemente, anche l’azienda tecnologica Oversonic Robotics di Carate Brianza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Rimini accoglie la primavera con una settimana ricca di appuntamenti tra tradizione, cultura, arte e momenti di convivialità. Dalle suggestive fogheracce del 18 marzo, i tradizionali falò che salutano l’inverno e danno il benvenuto alla nuova stagione, fino al w - facebook.com facebook