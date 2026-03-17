Una decisione insolita ma considerata nobile è stata presa per proteggere la memoria di una persona. La scelta è stata fatta con riservatezza, senza che si sapesse nulla in precedenza. Nessun dettaglio sui motivi o sulle modalità della decisione è stato condiviso. La comunicazione ufficiale ha confermato che si tratta di un gesto volto a tutelare la memoria del defunto.

"Con tutta evidenza, è stata una decisione presa con la sua solita, proverbiale riservatezza, non se ne era mai saputo nulla". L'avvocato Annamaria Bernardini de Pace, la professionista italiana più celebre grazie a una carriera costellata di successi, commenta così la notizia che Raffaella Carrà aveva un figlio adottivo segreto, rivelata ieri dal Corriere della Sera dopo aver consultato gli atti di un procedimento presso il Tribunale di Roma contro una società spagnola. Gian Luca Pelloni Bulzoni, 62 anni, era il segretario personale e successivamente manager di una delle artiste italiane più significative e conosciute nel mondo. È stato adottato e, visto che Carrà non aveva figli, è quindi l'unico erede legittimo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Una decisione irrituale ma nobile. Così proteggerà la sua memoria"

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