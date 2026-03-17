Una Cheerleader da salvare Tv8 | trama e spiegazione finale del film

Una Cheerleader da salvare film Tv8. Una cheerleader da salvare film Tv8 Oggi su Tv8 va in onda Una Cheerleader da salvare film 2021 diretto dal regista Randy Carter. La protagonista è una giovane donna che tenta di entrare a far parte della squadra delle cheerleader. Ma quando accadono eventi molto strani, inizia a sospettare della matrigna. Cosa succederà? Ecco, a seguire, il cast, la trama di Una Cheerleader da salvare e il finale. Una cheerleader da salvare trama completa. Di recente Riley ha cambiato vita: una nuova casa e una nuova scuola. Cerca così di entrare nella squadra delle cheerleader, ma soltanto dopo numerosi tentativi. Riley è una ragazza bellissima e sente fin da subito la rivalità con Chloe la Regina delle Cheerleader. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

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