Una Centese che fa sognare Gallo e Masi c’è da soffrire

La Centese, in Promozione, ha ottenuto una vittoria importante nel derby contro la X Martiri, superandola con merito e portando a casa tre punti fondamentali. Gallo e Masi sono stati i protagonisti della partita, che ha visto i padroni di casa esprimersi con determinazione e carattere. La squadra biancorossa mantiene così il secondo posto in classifica, consolidando la sua posizione nel torneo.

In Promozione continua a volare la Centese, che supera con pieno merito la X Martiri nel derby e conquista tre punti pesantissimi, blindando ulteriormente il secondo posto in classifica. A sbloccare il match nel primo tempo è stato Baravelli, bravo a finalizzare una bella giocata di Fabbri, autore di una prova di grande sostanza, qualità e personalità, impreziosita dall’assist del vantaggio. Ottima anche la prestazione del centrale difensivo Barbieri, recentemente arrivato dalle giovanili del Carpi, autore di una gara solida e attenta. Due giovani che stanno dimostrando di poter essere protagonisti a pieno titolo in questa stagione. Nella... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Una Centese che fa sognare. Gallo e Masi, c’è da soffrire Articoli correlati Promozione: Centese in trasferta sul campo del Granamica, riposa il Gallo. X Martiri in casa della capolista, il Casumaro sbanca MasiIn Promozione vanno in campo quest’oggi solo Centese e X Martiri, visto il turno di riposo osservato dal Gallo e l’anticipo di ieri tra Masi Torello... Promozione. Centese in rimonta su un bel Masi. Un secondo posto che vale tantoCentese 2 Masi-Voghiera 1 CENTESE: Tartaruga, Garetto, Nannini, Kourouma, Rimondi, Marchesini (1’ st Grimandi), Sassu, Grygiel (18’ st Baravelli),... Una selezione di notizie su Una Centese Temi più discussi: Che Centese! Tris spettacolare e fuga verso i playoff; Korouma carica la Centese: La storia la vogliamo scrivere noi; Cento – Un importante riconoscimento per Gioventù Nazionale. Filippo Roncarati entra nel coordinamento provinciale; Chiusura del ponte, quali sono le soluzioni?. La Centese fa sul serio. Petroniano ko, ora è terzaPETRONIANO: Verardi, Canè, Valmori, Kamga, Gamberini, Franceschi, Fotso, Ezechia, Serra, Cristiani, Margiotta. A disposizione: Cordoni S., Campanini, Moser, Di ... ilrestodelcarlino.it Promozione. Centese, una manita per i playoff. In coda il Masi con la faccia giustaLa squadra di Di Ruocco torna seconda da sola, frenata imprevista invece per il Casumaro. msn.com il movimento del SI centese in crescita taccuinocentese.it CENTO (FE) PER UNA GIUSTIZIA MIGLIORE: “CENTESI PER IL SI” PRESENTA ALESSANDRA PALMA E FRANCESCA SCOPELLITI … REFERENDUM PER LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA DEL 22 - facebook.com facebook