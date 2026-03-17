Una Centese che fa sognare Gallo e Masi c’è da soffrire

Da sport.quotidiano.net 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Centese, in Promozione, ha ottenuto una vittoria importante nel derby contro la X Martiri, superandola con merito e portando a casa tre punti fondamentali. Gallo e Masi sono stati i protagonisti della partita, che ha visto i padroni di casa esprimersi con determinazione e carattere. La squadra biancorossa mantiene così il secondo posto in classifica, consolidando la sua posizione nel torneo.

In Promozione continua a volare la Centese, che supera con pieno merito la X Martiri nel derby e conquista tre punti pesantissimi, blindando ulteriormente il secondo posto in classifica. A sbloccare il match nel primo tempo è stato Baravelli, bravo a finalizzare una bella giocata di Fabbri, autore di una prova di grande sostanza, qualità e personalità, impreziosita dall’assist del vantaggio. Ottima anche la prestazione del centrale difensivo Barbieri, recentemente arrivato dalle giovanili del Carpi, autore di una gara solida e attenta. Due giovani che stanno dimostrando di poter essere protagonisti a pieno titolo in questa stagione. Nella... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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