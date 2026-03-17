Gli ucraini continuano a conquistare terreno in diverse aree del paese, con avanzamenti significativi nelle ultime settimane. Nel frattempo, i partiti politici italiani dimostrano segnali di indebolimento e perdita di consenso, evidenziando una situazione di instabilità interna. La situazione sul campo di battaglia si aggiorna quotidianamente, mentre le dinamiche politiche italiane mostrano cambiamenti continui.

Una battaglia dopo l’altra, la Resistenza ucraina ha guadagnato terreno come non accadeva dal novembre del 2022. Quattrocentotrentaquattro chilometri quadrati, ha specificato Volodymir Zelensky. Anche questo inverno sta passando con il Paese ferito ma vivo. All’attacco, addirittura. Chi ci sperava, dopo i massacri delle prime settimane di quattro anni fa? Tutto sembrava già perduto. I servizi dei tg – è con i grandi inviati che la Rai è ancora la Rai – portavano nelle nostre comode case la distruzione di Bucha, di Kharkiv, di Mariupol. Città mai sentite prima che non si dimenticheranno più. E ce li ricordiamo uno per uno i grandi analisti... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Una battaglia dopo l’altra, gli ucraini avanzano, mentre i partiti italiani cedono

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