Nella prossima puntata di Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20, Roberto si confronta con Greta mentre Maurizio continua a nascondere la sua identità. La soap partenopea mostra le vicende quotidiane dei personaggi nella città di Napoli. La puntata anticipa momenti di tensione e rivelazioni che coinvolgono i protagonisti principali.

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuovo appuntamento con Un Posto al Sole su Rai Tre, domani alle 20.50. La soap più longeva della nostra tv torna con un episodio, quello di mercoledì 18 marzo, incentrato sul rapporto tra genitori e figli: Roberto Ferri e Greta con Cristina, Maurizio che entra nella vita di Manuela e Micaela, Raffaele che cerca di aiutare Diego con Ida mentre non è ancora riuscito a risolvere nemmeno la sua crisi di coppia. Ma vediamo più nel dettaglio cosa vedremo nel prossimo episodio della serie. Dov'eravamo rimasti Nella vita di Manuela e Micaela è comparso Maurizio, che stava osservando le gemelle . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 18 marzo: Roberto affronta Greta, Maurizio nasconde ancora la sua identità

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