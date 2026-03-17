Dopo l’attacco di un drone notturno, un condominio di Odessa ha subito danni alle finestre e ai muri. La mattina seguente, la vicina Anna si incrocia con il vicino anziano del quinto piano, Valerij, che si mostra visibilmente agitato. La scena si svolge nel contesto di un quartiere colpito dall’incidente aereo, dove le persone si incontrano per discutere degli effetti dell’attacco.

Se non un racconto di Odessa, un raccontino. All’indomani della caduta di un drone notturno che ha divelto le finestre e crepato i muri del condominio, la mia amica Anna incontra il suo anziano vicino del quinto piano, Valerij, che la investe con un tono agitato. “C’eri anche tu questa notte quando siamo scesi in strada dopo l’esplosione?” “Certo, c’eravamo tutti”. “E ti ricordi come ero vestito?” “No, non mi pare. Perché, com’eri vestito?” “Avevo infilato di corsa un maglione marron e un giaccone blu.”. “No, non ho notato, guardavamo tutti per aria, il cielo pieno di razzi e droni, le altre esplosioni tutto attorno.”. “Il fatto è - dice... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Un piccolo racconto da Odessa dopo l'attacco di un drone

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