Un ospedale di Kabul è stato colpito da un bombardamento, causando la distruzione della struttura. Il governo dei talebani afferma che oltre 400 persone sono state uccise nell’attacco e attribuisce la responsabilità al Pakistan. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media e ha portato a un aumento delle tensioni nella regione.

Lunedì sera un ospedale di Kabul, la capitale dell’Afghanistan, è stato distrutto: il governo locale dei talebani ha detto che è stato colpito da un bombardamento compiuto dal Pakistan, e che sarebbero stati uccisi oltre 400 pazienti. Il governo pakistano ha detto di aver bombardato la città, ma sostiene di aver colpito solo installazioni militari. Per il momento il numero di persone uccise segnalato dai talebani è difficile da verificare. Un giornalista dell’emittente britannica BBC che si trova lì ha detto che l’ospedale è completamente distrutto e che ha visto una trentina di corpi stesi su delle barelle. Nella struttura venivano curate persone tossicodipendenti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Un ospedale di Kabul, in Afghanistan, è stato distrutto in un bombardamento

Articoli correlati

Afghanistan, Kabul: “400 morti per un raid pakistano su un ospedale”. Islamabad negaL’Afghanistan ha accusato il Pakistan di aver ucciso almeno 400 persone in un raid aereo contro un ospedale di riabilitazione per tossicodipendenti...

Afghanistan, è guerra col Pakistan: bombardato ospedale Kabul con oltre 400 morti ma Islamabad negaIl bombardamento è solo l’ultimo di una serie di scontri tra i due Paesi confinanti, ormai in guerra aperta.

Tutto quello che riguarda Un ospedale di Kabul in Afghanistan è...

Temi più discussi: Bombardato un ospedale di Kabul, 400 morti; Islamabad bombarda Kabul, più di 400 morti e 250 feriti; Afghanistan: Quattrocento morti in raid su centro medico. Il Pakistan nega; Afghanistan: raid su Kabul, i talebani accusano di nuovo il Pakistan.

Bombe su un ospedale a Kabul. «Almeno 400 persone uccise e 200 ferite»Un raid ha colpito un centro sanitario per la cura delle tossicodipendenze nella capitale afghana. Il regime talebano ha accusato il Pakistan, che nega: ... avvenire.it

Afghanistan, centinaia di morti in raid su centro medico a Kabul. Il Pakistan negaLeggi su Sky TG24 l'articolo Afghanistan, centinaia di morti in raid su centro medico a Kabul. Il Pakistan nega ... tg24.sky.it

DA KABUL A PIEDIMONTE MATESE: IL SOGNO DI RAHMAT DIVENTA CITTADINANZA ITALIANA - facebook.com facebook

Raid pakistani in Afghanistan, colpite anche Kabul e Kandahar: «Guerra aperta» ilsole24ore.com/art/raid-aerei… x.com