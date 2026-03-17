Un Oscar dopo l’altro Hollywood incorona PT Anderson E il suo film anti-Trump

Durante la cerimonia degli Oscar, Nicole Kidman e Ewan McGregor, attori noti per il musical Moulin Rouge, hanno cantato

"All You Need is Love" canticchiano Nicole Kidman con Ewan McGregor, già coppia da sogno nel musical Moulin Rouge, subito prima di annunciare che l’Oscar al miglior film va a Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson. Per tutta la 98ª cerimonia degli Academy Awards, celebrata domenica a Los Angeles mentre è in corso la guerra all’Iran e gli Usa sono ancora sotto choc per gli omicidi avvenuti per mano dell’Ice, la parola d’ordine è sembrata essere una sola: “anestetizzare”, evitare al Dolby Theatre qualunque grido anti-Trump. Anzi: evitare proprio la parola “Trump“, mai pronunciata, proprio come l’anno scorso. Strategia... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Un Oscar dopo l’altro . Hollywood incorona. P.T. Anderson. E il suo film anti-Trump

Articoli correlati

Oscar 2026, Hollywood incorona Paul Thomas Anderson: Una battaglia dopo l’altra vince l’Academy AwardsNel testa a testa tra Paul Thomas Anderson e Ryan Coogler ha avuto la meglio il primo: è Una battaglia dopo l’altra il miglior film degli Oscar 2026.

Leggi anche: “E ora andiamo a prenderci un Martini”, P.T. Anderson trionfa agli Oscar 2026 con la “farsa” anti Trump di Una battaglia dopo l’altra

Una raccolta di contenuti su Oscar dopo

Temi più discussi: Oscar: Una battaglia dopo l’altra trionfa con 6 statuette; Oscar 2026, tutti i vincitori: trionfa Una battaglia dopo l’altra; Oscar 2026, Paul Thomas Anderson: Non esiste il miglior film; Una battaglia dopo l'altra: perché ha vinto l’Oscar come miglior film.

Un Oscar dopo l’altro . Hollywood incorona. P.T. Anderson. E il suo film anti-TrumpSul palco pochissima politica: ma stravince il film contro i suprematisti bianchi. E quattro statuette vanno all’horror black antirazzista Sinners di Ryan Coogler. quotidiano.net

Oscar 2026, trionfa 'Una battaglia dopo l'altra'Sei statuette tra cui miglior film, Paul Thomas Anderson miglior regista. L'attore top è Michael B. Jordan, l'attrice è Jessie Buckley. Sean Penn vince ma diserta la cerimonia (ANSA) ... ansa.it

Tanto glamour sul palco… ma cosa resta dopo la notte degli Oscar 2026 Una foto del Dolby Theatre sporco di rifiuti dopo la cerimonia 2026 sta facendo il giro del web e ha acceso il dibattito sui social. - facebook.com facebook

#TG2000 - #Oscar, vince “Una battaglia dopo l’altra” ma c’è anche l’Italia #16marzo #TV2000 #cinema #ValentinaMerli x.com