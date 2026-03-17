La giunta di Monza ha approvato un protocollo operativo che riguarda un grande database installato in Autodromo. Questo strumento serve a monitorare i livelli di rumore, considerati di particolare importanza. L’obiettivo è garantire la convivenza tra le attività motoristiche e la tutela del Parco circostante, con specifiche misure di sorveglianza sul rumore.

Un patto per far convivere rombo dei motori e quiete del Parco. La giunta di Monza ha approvato il primo protocollo operativo per la gestione del rumore ambientale dell’ Autodromo, un documento atteso da anni che punta a mettere ordine – e soprattutto coordinamento – in un tema da sempre sensibile per i residenti dei Comuni che circondano il circuito. Ora il testo passa al vaglio di Sias, la società che gestisce l’impianto, e degli enti coinvolti: Biassono, Vedano, Villasanta, Lesmo, Arcore, la Provincia, il Consorzio Villa Reale e Parco, Ats Brianza e Arpa Lombardia. Il protocollo, valido fino al 31 dicembre 2028, introduce una serie di strumenti tecnici e amministrativi per monitorare con maggiore precisione l’impatto acustico delle attività di pista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un maxi database in Autodromo. Via libera al protocollo operativo. Il rumore è sorvegliato speciale

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