un inviato speciale a scuola il mondo visto da un giornalista

Venerdì 16 gennaio, nella nostra scuola, è stato presente il giornalista Maurizio Naldini, che lavora per il quotidiano La Nazione. Durante la visita, ha incontrato studenti e insegnanti, portando con sé l’esperienza di molti anni di lavoro nel settore dell’informazione. Il suo ruolo di inviato speciale ha portato un punto di vista diretto e pratico sul mondo del giornalismo.

Venerdì 16 gennaio è venuto nella nostra scuola il professor Maurizio Naldini, giornalista della Nazione e nonno del nostro compagno Davide. È entrato in classe con la sua incredibile esperienza e un sacco pieno di racconti affascinanti! Fin da quando aveva 12 anni, il suo sogno era quello di diventare giornalista. Mentre i suoi amici giocavano a calcio, lui, più bravo con le mani che coi piedi, ha cominciato a scrivere articoli sportivi. A 23 anni viene assunto a La Nazione e in poco tempo realizza il suo sogno: diventare un inviato speciale. Prima di internet, i giornalisti dovevano raggiungere il luogo su cui volevano scrivere e poi, a seconda della situazione, poteva ritrovarsi a dettare gli articoli per telefono, come è accaduto più volte al professor Naldini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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