Poco prima dell’avvio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, è stata annunciata la morte di Annalisa Petrini, una figura storica del reality. La notizia ha colpito i fan e i partecipanti, lasciando tutti senza parole. La sua scomparsa si è verificata nelle ore che precedevano la partenza dello show, suscitando immediatamente grande attenzione mediatica.

Il mondo del Grande Fratello è stato scosso da una notizia che lascia tutti senza parole: a poche ore dall’inizio della nuova edizione del GF Vip, è venuta a mancare Annalisa Petrini. La sua scomparsa rappresenta una perdita enorme per la trasmissione, dove Annalisa era stata prima redattrice e poi caporedattrice, diventando un volto amatissimo da concorrenti e colleghi nel corso di ventisei anni di attività. Il suo contributo al reality, fatto di passione e dedizione, l’ha resa un punto di riferimento imprescindibile per chi ha lavorato e partecipa alla Casa. Lutto al Grande Fratello: una scomparsa dolorosa. Annalisa Petrini aveva iniziato il suo percorso nel Grande Fratello fin dalla prima edizione del 2000, arrivando a essere protagonista anche del documentario Grande Fratello – L’Inizio. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Un gravissimo lutto colpisce il Grande Fratello poco prima di iniziare: è morta una figura storica del reality

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