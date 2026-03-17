Un giudice federale ha bloccato le dichiarazioni di Kennedy Jr sui vaccini, confermando quanto sostenuto da pediatri ed epidemiologi in tutto il mondo. La decisione arriva dopo una serie di accuse e controaccuse legali che coinvolgono il noto attivista. La disputa riguarda le affermazioni fatte sui rischi e sulla sicurezza delle vaccinazioni, e la sentenza rappresenta un punto di svolta in questa vicenda.

C'è voluto un giudice federale per dire quello che pediatri, epidemiologi e medici di mezzo mondo ripetono da mesi: quello che Robert F. Kennedy jr sta facendo alla sanità pubblica americana non è una riforma, ma uno smantellamento. Ieri, il giudice Brian Murphy del distretto del Massachusetts ha bloccato le modifiche al calendario vaccinale pediatrico introdotte dal segretario alla Salute, e ha sospeso al contempo le nomine che quest'ultimo aveva fatto al comitato consultivo sulle vaccinazioni, l'Acip. Una vittoria della scienza e del buon senso: due cose che, nell'America di oggi, non si possono dare per scontate. La vicenda è presto detta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Un giudice ferma Kennedy jr sui vaccini. È una vittoria della scienza, ma la guerra non è finita

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