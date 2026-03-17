Un esercito tarocco di eroi dei cartoon Sul furgone anche lampade e kimono

La Guardia di finanza di Varese ha sequestrato quasi cinquemila giocattoli provenienti da un furgone, tra cui figurano lampade e kimono. La maggior parte degli oggetti era destinata ai bambini e molti risultavano potenzialmente pericolosi. Le autorità hanno bloccato la merce, che rappresentava un rischio per la sicurezza dei consumatori più giovani.

La Guardia di finanza di Varese ha sequestrato quasi cinquemila giocattoli destinati in gran parte ai bambini, molti dei quali potenzialmente pericolosi. Il valore complessivo della merce sottratta al mercato è stimato in 35mila euro. L’intervento è avvenuto durante un controllo notturno dei militari del Gruppo di Busto Arsizio nel centro cittadino, quando hanno notato un cinese caricare numerosi scatoloni su un furgone. L’orario e il comportamento sospetto hanno spinto i Finanzieri a verificare la documentazione commerciale relativa alla merce. Dai controlli è emerso che circa 2.500 articoli erano contraffatti o privi di licenza: peluche raffiguranti personaggi molto noti dell’immaginario dei bambini, con marchi falsamente riconducibili a celebri serie e brand dell’intrattenimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un esercito tarocco di eroi dei cartoon. Sul furgone anche lampade e kimono Articoli correlati Leggi anche: Eroi sporcati dal fango. Quell'esercito di innocenti finito nel tritacarne e poi assolto troppo tardi Abbigliamento di super lusso ma anche super tarocco: maxi sequestro a GallarateGallarate (Varese), 23 dicembre 2025 – Oltre 82mila capi d’abbigliamento griffati ma tutti contraffatti, per un valore commerciale di circa 350mila...