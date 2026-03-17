Un emissario di re Carlo avrebbe proposto all’ex principe di rinunciare alla sua posizione nella linea di successione in cambio di un'offerta. La notizia è stata resa nota da Tom Bower, autore di libri sui Royal, durante un'intervista al tabloid britannico The Sun. Finora, nessuna conferma ufficiale è arrivata dalle parti coinvolte.

L a rivelazione è stata fatta da Tom Bower, autore di libri controversi sui Royal, in un’intervista al tabloid britannico The Sun. Lo scorso fine settimana, un rappresentante di Buckingham Palace si sarebbe recato a Sandringham senza dare nell’occhio, per parlare di persona con Andrea Mountbatten-Windsor. Una breve visita in cui avrebbe chiesto senza mezzi termini all’ex principe di rinunciare di propria volontà alla posizione che ancora ricopre nella linea di successione al trono – ultimo barlume di quello status Royal che gli è stato tolto lo scorso autunno, con il ritiro dei titoli di principe e duca di York e lo sfratto dalla sua residenza reale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un emissario di re Carlo avrebbe fatto un'offerta all’ex principe, a patto che rinunci alla posizione che ancora ricopre nella successione

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