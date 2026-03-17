Un emissario di re Carlo avrebbe fatto un' offerta all’ex principe a patto che rinunci alla posizione che ancora ricopre nella successione
Un emissario di re Carlo avrebbe proposto all’ex principe di rinunciare alla sua posizione nella linea di successione in cambio di un'offerta. La notizia è stata resa nota da Tom Bower, autore di libri sui Royal, durante un'intervista al tabloid britannico The Sun. Finora, nessuna conferma ufficiale è arrivata dalle parti coinvolte.
L a rivelazione è stata fatta da Tom Bower, autore di libri controversi sui Royal, in un’intervista al tabloid britannico The Sun. Lo scorso fine settimana, un rappresentante di Buckingham Palace si sarebbe recato a Sandringham senza dare nell’occhio, per parlare di persona con Andrea Mountbatten-Windsor. Una breve visita in cui avrebbe chiesto senza mezzi termini all’ex principe di rinunciare di propria volontà alla posizione che ancora ricopre nella linea di successione al trono – ultimo barlume di quello status Royal che gli è stato tolto lo scorso autunno, con il ritiro dei titoli di principe e duca di York e lo sfratto dalla sua residenza reale. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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